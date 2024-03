Du sol aux œuvres. Histoire de l’art et sciences de la Terre 2/2 Salle Saint-Clair 2 Lyon, mercredi 26 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-26T11:00:00+02:00 – 2024-06-26T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-26T11:00:00+02:00 – 2024-06-26T12:30:00+02:00

En 1597, Agostino del Riccio écrivait dans son Istoria delle pietre : « pourquoi visite-t-on Rome et Florence et les autres villes si c’est n’est pour voir des pierres réduites en des bonnes formes ? ». Il exprimait ainsi le lien qui existe depuis toujours entre les matières issues de la terre et la création artistique. Ce lien entre le sol et les œuvres soulève la question du rapport entre le naturel et l’artificiel, la matière brute et celle travaillée.

L’univers géologique n’a cessé de nourrir la créativité artistique, des pigments broyés aux marbres et pierres employées dans l’architecture et la sculpture. Les fossiles s’ajoutent à cette myriade de matériaux, des dents fossiles de requins utilisées par les artistes médiévaux dans la confection d’idoles médicinales aux sculptures que sont les squelettes de dinosaures exposés dans les musées d’histoire naturelle. Comme l’ont montré des travaux récents, cette richesse de matériaux a donné naissance à tout un monde de symboles, qui se manifeste notamment dans l’histoire des collections dès les Wunderkammern de l’âge moderne.

Se tenant à la croisée de la science, de l’art et du patrimoine, roches, minéraux et fossiles constituent une ressource stratégique pour la recherche et la création. Depuis le XIXe siècle, les progrès des sciences de la Terre, et surtout de la paléontologie, ont inspiré de nombreux artistes et conduit à la création de spectaculaires sculptures et peintures représentant le passé de la Terre et du vivant. Au-delà d’une créativité artistique mise au service des sciences de la Terre, la fascination pour les curiosités géologiques continue de guider les artistes et écrivains dans leurs quêtes esthétiques, des écrits surréalistes de Roger Caillois, aux photographies de Hiroshi Sugimoto, qui reconnaît dans les fossiles le précurseur naturel de la photographie.

Nous proposons ainsi de mettre à jour l’univers géologique qui sous-tend le monde de la création, aussi dans le but de développer une réflexion collective sur les pratiques de l’interdisciplinarité. La session souhaite faire se rencontrer des approches issues en particulier de l’histoire des collections, de l’histoire des sciences de la Terre et de l’histoire de l’art dans le but de développer une approche aux oeuvres d’art qui soit aussi « terrestre » centrée sur la matérialité des oeuvres et leurs liens avec l’évolution des savoirs sur la Terre et son histoire. Nous souhaitons explorer un maximum de nouvelles pistes de recherche sur une fourchette chronologique s’étendant de la première modernité (XVe-XVIIe siècles) à nos jours.

Interventions :

Salle Saint-Clair 2 Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes