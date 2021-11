“Du simple au double” par la Cie Embrouillamini – Samedi 13 novembre La Grainerie, 13 novembre 2021, Balma.

La Grainerie, le samedi 13 novembre à 18:30

Monstrueuses lorsqu’elles ne font qu’un, Se divisant convulsivement, En symbiose quand elles se retrouvent ; Les tableaux sont changeants, le rapport à l’autre constamment présent. Marthe et Elda jouent leur accord imparfait dans leur absurde réalité. Elles se laissent deviner à travers un langage et une gestuelle pleins de tics et de tocs ; on se taquine, s’imite, se coince, se confond, s’entremêle , fusionne et se perdent nouveau. C’est dans le rapport à l’autre qu’on prend forme. L’embrouillamini mené à son paroxysme en devient cohérent : “un gros bordel organisé”. Ainsi la vie. Le binôme crée une mixité des genres et des esthétiques : il use des différentes cultures et techniques qui le constitue, la danse hip-hop, la danse contemporaine et le cirque ; pour parler d’individualité, d’influences et d’inconscient au sein du duo. **En partenariat avec le théâtre Jules Julien** **DISTRIBUTION** Création, interprétation, mise en scène : Elda Haksever et Marthe Mosser Regard dramaturgique : Cécilia Coquillat Regard extérieur : Morgane Nagir Création musicale : Dr. Chill aka Julien Vautier et Martin Palmero Costumière : Louisa Gesset-Hernandez **12€ / 10€ / 6€** **Théâtre Jules Julien** **création 2021** **Tout public** **50 minutes** [cieembrouillamini.wixsite.com/site](https://cieembrouillamini.wixsite.com/site)

Sur réservation

Dans le cadre de La nuit du cirque

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne



