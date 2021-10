DU SIMPLE AU DOUBLE (LA NUIT DU CIRQUE) Toulouse, 12 novembre 2021, Toulouse.

DU SIMPLE AU DOUBLE (LA NUIT DU CIRQUE) THEATRE JULES JULIEN 6 Avenue des Écoles Jules Julien Toulouse

2021-11-12 18:00:00 – 2021-11-12 THEATRE JULES JULIEN 6 Avenue des Écoles Jules Julien

Toulouse Haute-Garonne

6 EUR 6 12 Le binôme crée une mixité des genres et des esthétiques usant des différentes cultures et techniques qui le constitue: danse hip-hop, danse contemporaine et cirque, pour parler d’individualité, d’influences et d’inconscient.

Retrouvez le détail du spectacle sur : lanuitducirque.com

Spectacle tout public.

L’Embrouillamini : Un gros bordel organisé. Ainsi la vie !

julesjulien@culture.toulouse.fr +33 5 84 91 79 10 http://julesjulien.toulouse.fr/

Le binôme crée une mixité des genres et des esthétiques usant des différentes cultures et techniques qui le constitue: danse hip-hop, danse contemporaine et cirque, pour parler d’individualité, d’influences et d’inconscient.

Retrouvez le détail du spectacle sur : lanuitducirque.com

Spectacle tout public.

THEATRE JULES JULIEN 6 Avenue des Écoles Jules Julien Toulouse

dernière mise à jour : 2021-10-22 par