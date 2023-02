DU SIMPLE AU DOUBLE CIE EMBROUILLAMINI THEATRE DU GRAND ROND, 27 mai 2023, TOULOUSE.

DU SIMPLE AU DOUBLE CIE EMBROUILLAMINI THEATRE DU GRAND ROND. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 21:00 (2023-05-23 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

Quand on a découvert leur petite forme à ARTO, on est tout de suite tombées sous le charme de ces deux artistes circassiennes, danseuses, comédiennes… et j’en passe. On ne pouvait pas vous laissez passer à côté de cette pépite clownesque et chorégraphique qu’elles adaptent à notre scène conviviale ! Elles ont chacune une tête, deux bras et deux jambes et pourtant, elles ne semblent parfois n’avoir qu’un corps pour deux ! Pour s’exprimer, elles empruntent un langage, une gestuelle, remplie de tics et de tocs : un beau bordel organisé. Prises la main dans la poche, elles ne cessent de danser, se taquiner, s’imiter, se coincer, se confondre et se perdre. La confusion est à son paroxysme lorsque le duo s’entremêle et s’emboite. Elda et Marthe vagabondent entre le clown, le hip-hop contemporain et la danse contemporaine pour nous parler du rapport à l’autre, des relations qui se tissent dans notre société. Elles viennent ici parler, d’individualité, de personnalité, d’influences et d’inconscient au sein du duo. « Que des filles, Filles, peu importe : Des corps qui empoignent, qui se touchent, et n’ont pas peur de se déployer. Une armada de vibrations et de multiplications. Jusqu’à du trop trop trop. Une violence de danse s’abattrait sur le peuple. Des ordres de fracas de bras Des canons de déhanchés Des tirs de mains baladeuses Des éboulements de corps dépliés, désarticulés, dont on ne sait quel sein est à qui quelle oreille à quelle tête. » Cécilia Coquillat – Si c’était une armée

Votre billet est ici

THEATRE DU GRAND ROND TOULOUSE 23 rue des POTIERS Haute-Garonne

Quand on a découvert leur petite forme à ARTO, on est tout de suite tombées sous le charme de ces deux artistes circassiennes, danseuses, comédiennes… et j’en passe. On ne pouvait pas vous laissez passer à côté de cette pépite clownesque et chorégraphique qu’elles adaptent à notre scène conviviale ! Elles ont chacune une tête, deux bras et deux jambes et pourtant, elles ne semblent parfois n’avoir qu’un corps pour deux ! Pour s’exprimer, elles empruntent un langage, une gestuelle, remplie de tics et de tocs : un beau bordel organisé.

Prises la main dans la poche, elles ne cessent de danser, se taquiner, s’imiter, se coincer, se confondre et se perdre. La confusion est à son paroxysme lorsque le duo s’entremêle et s’emboite.

Elda et Marthe vagabondent entre le clown, le hip-hop contemporain et la danse contemporaine pour nous parler du rapport à l’autre, des relations qui se tissent dans notre société. Elles viennent ici parler, d’individualité, de personnalité, d’influences et d’inconscient au sein du duo.

« Que des filles,

Filles, peu importe :

Des corps qui empoignent,

qui se touchent,

et n’ont pas peur de se déployer.

Une armada de vibrations et de multiplications.

Jusqu’à du trop trop trop.

Une violence de danse

s’abattrait sur le peuple.

Des ordres de fracas de bras

Des canons de déhanchés

Des tirs de mains baladeuses

Des éboulements de corps dépliés, désarticulés,

dont on ne sait

quel sein est à qui

quelle oreille à quelle tête. »

Cécilia Coquillat – Si c’était une armée

.14.8 EUR14.8.

Votre billet est ici