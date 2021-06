Sens Musées de Sens Sens, Yonne Du silex à l’émeraude, un parcours muséal et minéral Musées de Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Du silex à l’émeraude, un parcours muséal et minéral Musées de Sens, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sens. Du silex à l’émeraude, un parcours muséal et minéral

Musées de Sens, le samedi 3 juillet à 20:00

Les élèves de l’école de Sergines ont travaillé cette année sur le thème de la pierre. Partis à la découverte des éléments minéraux dans les musées, ils ont pu travailler avec le plasticien Jhano. Inspirés par ce dernier, ils ont choisi de peindre des silex, qui disposés dans les musées formeront un chemin poétique destiné à guider les visiteurs, non sans rappeler les petits cailloux semés par « le petit Poucet » de Perrault.

Entrée libre

Du silex à l’émeraude, un parcours muséal et minéral. Musées de Sens 135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musées de Sens Adresse 135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens Ville Sens lieuville Musées de Sens Sens