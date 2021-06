Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Gironde, Sauveterre-de-Guyenne « Du Sens, s’il vous plaît » : un concert de Mary Bach Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’évènement: Gironde

Sauveterre-de-Guyenne

« Du Sens, s’il vous plaît » : un concert de Mary Bach Sauveterre-de-Guyenne, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Sauveterre-de-Guyenne. « Du Sens, s’il vous plaît » : un concert de Mary Bach 2021-07-17 20:30:00 – 2021-07-17 21:40:00

Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne EUR 0 0 Le samedi 17 Juillet à 20h30 la Graineterie Médiathèque accueille Mary Bach, jeune chanteuse de Sigalens pour un concert autour de son premier album « Du Sens s’il vous plaît ».

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Autres Lieu Sauveterre-de-Guyenne Adresse Ville Sauveterre-de-Guyenne lieuville 44.69223#-0.08615