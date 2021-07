Du rythme à la Danse Centre 100 Rue Hoche, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Montreuil.

**La proposition :** Depuis l’ancrage et des appuis solides, créer une pulsation commune, rentrer dans le rythme du corps et laisser le mouvement se transformer en danse. Un voyage à travers le souffle, la vibration, la musique et l’espace, à l’écoute de soi et du groupe, dans un espace de partage et de lâcher prise. **La pratique :** Installation d’une pulsation commune avec cadence et répétition. Exploration et création de rythmes avec différents instruments de musique, la voix et le corps. Accessible à tout public adulte sans besoin d’une pratique de danse. **Samedi 10 juillet 2021** Centre 100 rue Hoche, 93100 Montreuil Horaire : 14h – 18h ( accueil à 13h30 pour fermer les portes à 14h ) Participation : 35€ / 30€ Montreuillois Inscription : [exploradanse@gmail.com](mailto:exploradanse@gmail.com) / 06 09 39 73 47

