Du Romantisme À Nos Jours – Conférence Le Carré 9, 9 Rue de Galerne Redon Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Du Romantisme À Nos Jours – Conférence Le Carré 9, 9 Rue de Galerne, 11 mars 2023, Redon . Du Romantisme À Nos Jours – Conférence 9 Rue de Galerne Le Carré 9, 9 Rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine Le Carré 9, 9 Rue de Galerne 9 Rue de Galerne

2023-03-11 18:00:00 – 2023-03-11 18:45:00

Le Carré 9, 9 Rue de Galerne 9 Rue de Galerne

Redon

Ille-et-Vilaine quel est le rôle joué par les femmes en musique au cours des siècles ? nous aborderons ce sujet à la manière d’un salon du XIXe siècle en mêlant échanges et extraits musicaux. Le Carré 9, 9 Rue de Galerne 9 Rue de Galerne Redon

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse Redon Ille-et-Vilaine Le Carré 9, 9 Rue de Galerne 9 Rue de Galerne Ville Redon lieuville Le Carré 9, 9 Rue de Galerne 9 Rue de Galerne Redon Departement Ille-et-Vilaine

Redon Redon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redon /

Du Romantisme À Nos Jours – Conférence Le Carré 9, 9 Rue de Galerne 2023-03-11 was last modified: by Du Romantisme À Nos Jours – Conférence Le Carré 9, 9 Rue de Galerne Redon 11 mars 2023 9 Rue de Galerne Le Carré 9 9 Rue de Galerne Redon 9 Rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Le Carré 9

Redon Ille-et-Vilaine