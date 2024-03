Du roman au gothique – Atelier corporel Bibliothèque Humaniste Sélestat, samedi 28 septembre 2024.

Du roman au gothique – Atelier corporel Ateliers d’expérimentation avec son corps pour comprendre les grands principes de l’architecture romane et gothique. Samedi 28 septembre, 14h30 Bibliothèque Humaniste Tarif plein : 3.5 € / tarif réduit : 2.5 €

Ronde-bosse, arc-boutant, contrefort, pilier… vous n’arrivez pas à distinguer ces différents éléments d’architecture ? Ils n’auront plus de secrets pour vous après cette expérience hors du commun qui vous propose d’expérimenter l’architecture romane et gothique avec votre propre corps et celui des autres.

Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.88.58.07.20 »}] Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a réouvert ses portes en juin 2018 après une fermeture de quatre années pour restructuration, réalisée par l’architecte Rudy Ricciotti. Cette bibliothèque possède un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe-XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages proviennent de la bibliothèque paroissiale et de la bibliothèque personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO.

