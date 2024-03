DU RÔLE DE L’IMAGINATION DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LA CRÉATION ARTISTIQUE Lodève, samedi 23 mars 2024.

DU RÔLE DE L’IMAGINATION DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LA CRÉATION ARTISTIQUE Lodève Hérault

Une rencontre/débat co-organisée avec l’Université du Temps Libre UTL 34 à laquelle participeront Mustapha BELKOUCH, Raymond ATTANASIO, Alain DESPRES et des scientifiques invités. La rencontre commencera par une visite libre de l’exposition et se poursuivra place Francis Morand, dans la salle Marie-Christine-BOUSQUET de la Communauté de Communes.

Une rencontre/débat co-organisée avec l’Université du Temps Libre UTL 34 à laquelle participeront Mustapha BELKOUCH, Raymond ATTANASIO, Alain DESPRES et des scientifiques invités. La rencontre commencera par une visite libre de l’exposition et se poursuivra place Francis Morand, dans la salle Marie-Christine-BOUSQUET de la Communauté de Communes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

8 Boulevard Gambetta

Lodève 34700 Hérault Occitanie

L’événement DU RÔLE DE L’IMAGINATION DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LA CRÉATION ARTISTIQUE Lodève a été mis à jour le 2024-03-07 par OT LODEVOIS ET LARZAC