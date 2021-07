Du rock en plein air avec IDS! Jardin Villemin, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 14 juillet 2021

de 15h à 17h

Le dimanche 26 septembre 2021

de 15h à 17h

gratuit

Dans le cadre de l’Hyper festival, venez fêter avec nous la reprise des concerts en dansant et chantant sur les plus grands tubes pop rock français et nos propres compositions.

Une fois de plus Issue De Secours (IDS pour les intimes) revient dans les kiosques des parcs parisiens pour vous faire chanter et danser sur les plus grands morceaux du répertoire pop rock français de ces 40 dernières années. On se retrouve au kiosque du Jardin Villemin!

Concerts -> Rock

Jardin Villemin 14 rue des Récollets Paris 75010

4, 5, 7 : Gare de l’Est (316m) 7 : Château-Landon (360m)



Contact :IDS https://www.idsrock.fr https://www.facebook.com/idsrock.fr/?fref=ts

Concerts -> Rock Paris nature;Plein air;En famille

Date complète :

2021-07-14T15:00:00+02:00_2021-07-14T17:00:00+02:00;2021-09-26T15:00:00+02:00_2021-09-26T17:00:00+02:00

IDS