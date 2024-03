Du Rocher à l’Assiette Pêche à pied et atelier culinaire Saint-Brieuc, mercredi 20 mars 2024.

Envie d’une activité où Nature, Gastronomie et convivialité se rencontrent ?

Goûtez au plaisir de manger vôtre pêche !

Pour cette sortie inédite, initiez-vous à la pêche aux huîtres et découvrez le littoral lors d’une balade commentée en compagnie de Monsieur JEAN.

Après avoir récolté vos huîtres fraîches, nous prendrons la route vers l’atelier culinaire de Gaëlle Penault, chez cuisinière de Court Bouillon qui vous guidera dans la préparation d’un plat savoureux à base d’huîtres.

Que vous soyez amateur de ce mets, ou simplement curieux de découvrir de nouvelles expériences, cette activité est pour vous !

Attention ! limité à 12 personnes

-Dégustation et verre à partager sur place à l’issue de l’atelier.

– Ingrédients et ustensiles fournis

– Prêt du matériel de pêche fourni et/ou achat possible

Durée environ 3 heures

A partir de 12 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 08:30:00

fin : 2024-03-20 11:30:00

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne monsieur.jean.guide@gmail.com

