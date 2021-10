Du rire avec La famille Addams 2 : une virée en enfer Cinéma L’Autan, 29 octobre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Du rire avec La famille Addams 2 : une virée en enfer

du vendredi 29 octobre au dimanche 14 novembre à Cinéma L’Autan

Résumé —— Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les sortent de de leurs repères familiers et les plongent dans des situations hilarantes avec leur iconique cousin, La Chose, bientôt rejoints par de nouveaux personnages farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ? Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593790&cfilm=278122.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593790&cfilm=278122.html)

un film de Greg Tiernan & Conrad Vernon

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne



2021-10-29T16:00:00 2021-10-29T17:30:00;2021-10-31T15:30:00 2021-10-31T17:00:00;2021-11-02T16:00:00 2021-11-02T17:30:00;2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T16:30:00