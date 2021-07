Du Rififi dans l’Jaja Aux Chais du Port de la Lune – Bunker n°2, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Bordeaux.

Du Rififi dans l’Jaja

du mercredi 21 juillet au vendredi 30 juillet à Aux Chais du Port de la Lune – Bunker n°2

**Le spectacle :** » Julo et Paulo n’auraient pas dû se rencontrer ce soir là. Et pourtant, ils vont devoir assurer le service ensemble: Julot gère la dégustation et Paulo, la musique. Ils ne font pas partie du même clan et luttent constamment contre cette envie qu’ils ont…de devenir amis! C’est ça le problème, c’est que le vin réjouit les coeurs et rapproche les âmes. C’est donc à grands renfort de valse de cépages, de petites soifs de grands crus, de petit vin blanc version Tontons Flingueurs et de pistolets à bouchons qu’ils vont livrer bataille l’un contre l’autre et lutte avec délice contre leur fâcheuse tendance à être sympathiques. Et quand le surréalisme s’en mêle, que les bouteilles se multiplient à l’envi, que les pensées se lisent au fond des verres et que les ballons continuent de se remplir alors qu’il n’y a que des cadavres sur la table, alors oui, il y a du rififi dans le jaja !!! » **Dates | horaires | programme :** mercredi 21, jeudi 22 & vendredi 23 juillet mercredi 28, jeudi 29 & vendredi 30 juillet 19:00 – ouverture des portes. Dégustation d’un premier vin de Laurent Bordes, visite du bunker et des jardins partagés et découverte de l’association PLATAU 20:00 – spectacle: « Du Rififi dans l’Jaja » 21:00 – seconde dégustation et possibilité de se restaurer avec un chef bordelais chaque soir 23:00 – fin de soirée [https://www.facebook.com/events/852672932002106/](https://www.facebook.com/events/852672932002106/)

Tarif plein : 20€ – Tarif réduit : 11€ (jeunes de moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

Soirée spectacle & dégustation aux Chais du Port de la Lune

Aux Chais du Port de la Lune – Bunker n°2 31 bis rue Barillet Deschamps, 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



