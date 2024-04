Du Rififi au Quartier Maisondu Ronceray Rennes, samedi 8 juin 2024.

Début : 2024-06-08 14:00

Fin : 2024-06-08 22:00

De 14h à 17h : Grande enquête dans le quartier de la Pommeraie animée par Claire, animatrice de l’Atelier Théâtre, accompagnée par une équipe de comédiens bénévoles.

L’espace d’un après-midi, vous serez détective, et tenterez de résoudre en équipe l’énigme proposée.

Résolution de l’enquête à 17h.

Rdv et inscription devant la M. du Ronceray à 14h.

Tout public – Gratuit

Goûter et buvette en vente sur place.

20h : Théâtre d’improvisation avec la Troupe d’improvisation rennaise (T.I.R.)

Repli proche dans la salle du Landry si mauvaise météo

A partir de thèmes proposés par le public, les comédien.nes improvisent des scènes de durée variée. A chaque improvisation, une nouvelle histoire se crée, des personnages prennent vie dans différents univers sous le regard du public.

Théâtre de verdure du Parc du Landry (29 avenue de Cork)

Tout public—Gratuit

Maisondu Ronceray 110 rue de la Poterie 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine