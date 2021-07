Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Finistère, Riec-sur-Bélon Du reuz dans le bourg Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Riec-sur-Bélon Finistère Riec-sur-Bélon Du 16 juillet au 20 août, se sont cette fois 6 vendredis consécutifs qui viendront pimenter l’ambiance du centre bourg, rendu piéton pour l’occasion. Les restaurateurs verront leurs terrasses déployées afin de permettre au public de se retrouver autour de moments conviviaux, en découvrant une programmation artistique volontairement éclectique.

accueil@riecsurbelon.fr +33 2 98 06 91 04

Gratuit, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, à partir de 19h00.

