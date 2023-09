La journée des Gorges de La Sioule Du restaurant des Gorges au restaurant Les Roches. Chouvigny, 30 septembre 2023, Chouvigny.

Chouvigny,Allier

3kms de la route des Gorges réservée aux promeneurs à pied, à vélo, à cheval, en petit train, trottinette etc..

Programme : spectacles, musique, escape game, expos, marché de producteurs et artisans, vide grenier au camping Le Bel, apéro concert ….

2023-09-30 08:00:00 fin : 2023-09-30 20:00:00. .

Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



3kms of the « Route des Gorges » reserved for walkers, cyclists, horse riders, mini-trainers, scooters etc…

Program: shows, music, escape game, exhibitions, producers’ and craftsmen’s market, garage sale at Le Bel campsite, aperitif concert…

3 km de la Route des Gorges reservados a senderistas, ciclistas, jinetes, minitrenes, patinetes, etc.

Programa: espectáculos, música, juego de escape, exposiciones, mercado de productores y artesanos, venta de garaje en el camping Le Bel, concierto aperitivo, etc.

3 km von der Route des Gorges entfernt, die für Spaziergänger, Radfahrer, Reiter, kleine Züge, Roller usw. reserviert ist.

Programm: Aufführungen, Musik, Escape Game, Ausstellungen, Bauern- und Kunsthandwerkermarkt, Flohmarkt auf dem Campingplatz Le Bel, Apero-Konzert …

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme Val de Sioule