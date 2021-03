Pontonx-sur-l'Adour Maison familiale rurale Pontonx-sur-l'Adour « Du respect, pas de racisme ! » : ateliers de sensibilisation à la discrimination et au racisme Maison familiale rurale Pontonx-sur-l'Adour Catégorie d’évènement: Pontonx-sur-l'Adour

du vendredi 5 mars au mercredi 31 mars

du vendredi 5 mars au mercredi 31 mars à Maison familiale rurale

La Maison de l’Europe des Landes Wipsee organise plusieurs activités au cours du mois de mars : – La 1ère a pour objectif de définir les termes clés utilisés pour évoquer la thématique de la discrimination et du racisme et ce, par le biais de jeux de rôle et de la création d’un livret sur l’antiracisme. – La 2ème s’articule autour d’échanges d’expériences en ligne entre des jeunes landais de la Maison Familiale Rurale de Pontonx-sur-l’Adour et des jeunes marseillais du Centre Social de Marseille St Mauront. – Lors de la 3ème activité, les jeunes seront amenés à s’exprimer sur les précédents échanges d’expériences par la réalisation de productions artistiques au format carte postale. – Les 4èmes et 5èmes activités consisteront en une exposition des oeuvres crées par les jeunes et l’envoi des cartes postales réalisées à plus de 100 familles choisies aléatoirement. – La 6ème activité sera dédiée à la création d’un livret qui sera publié sur les réseaux sociaux.

Sur inscription

Durant tout le mois de mars, Wipsee organise plusieurs actions de sensibilisation à la discrimination en partenariat avec la MFR de Pontonx-sur-l’Adour et le Centre Social de Marseille St Mauront. Maison familiale rurale Pontonx-sur-l’Adour Pontonx-sur-l’Adour

