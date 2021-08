Du Réel au Rêvé Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 15 septembre 2021, Besançon.

### | DU RÉEL AU RÊVÉ| Atelier de pratique Jeune Public avec Thomas Kern, architecte, et Florence Lagadec, guide, sculptrice et trophéziste. Et si l’espace préféré de votre habitation devenait votre unique lieu de vie ? Que pourrait devenir ce lieu du quotidien, que l’on affectionne déjà ? Cet espace où l’on trouve bien-être et confort, peut-il se faire l’écrin d’une vie complète, où l’on trouverait tout ce que l’on estime nécessaire pour vivre ? Cette possibilité déroutante ouvre une réflexion enthousiaste, en cette étrange période qui nous amène à nous replier sur nous-mêmes. L’atelier propose de partir de cette idée de limitation de nos zones de vie, de l’envisager non plus comme une contrainte mais comme une incitation à la rêverie.

5 € avec adhésion d’un membre de la famille à jour

Atelier de pratique Jeune Public

