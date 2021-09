Remoulins Remoulins Gard, REMOULINS Du pré à l’Arène Remoulins Remoulins Catégories d’évènement: Gard

Du pré à l’Arène Remoulins, 18 septembre 2021, Remoulins. Du pré à l’Arène 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Remoulins Gard EUR 3 Pour cette journée à destination des familles et des enfants plus particulièrement, la communauté de communes, vous emmène à la manade Joncas. Le manadier Patrice Brouillet vous fera partager son amour de la Bouvine et des traditions camarguaises. +33 4 66 37 67 67 http://www.cc-pontdugard.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

