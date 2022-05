DU POTAGER À L’ASSIETTE AU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: 88500

Mirecourt

DU POTAGER À L’ASSIETTE AU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt, 21 juin 2022, Mirecourt. DU POTAGER À L’ASSIETTE AU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt

2022-06-21 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-21 23:00:00 23:00:00

Mirecourt 88500 Du potager à l’assiette au potager de François.

Dans un esprit guinguette, avec des artistes locaux, venez régaler votre palais dans un voyage culinaire local inédit à Mirecourt

Dîner gastronomique champêtre insolite dans le Potager de François. Dans son food truck le Chef Victor Grimon du domaine du relais de Vincey vous proposera un Menu à 80€ par personne en 5 services (vin compris) accompagné de musiciens locaux.

Sur réservation obligatoire au 03 29 67 40 11 et sous réserve de conditions météos favorables. lepotager88@gmail.com +33 3 29 67 40 11 BO – le potager de François

Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 88500, Mirecourt Autres Lieu Mirecourt Adresse Ville Mirecourt lieuville Mirecourt Departement 88500

Mirecourt Mirecourt 88500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

DU POTAGER À L’ASSIETTE AU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt 2022-06-21 was last modified: by DU POTAGER À L’ASSIETTE AU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt Mirecourt 21 juin 2022 88500 Mirecourt

Mirecourt 88500