Du pollen plein les pattes… Insectes pollinisateurs du jardin Villemin Jardin partagé Le poireau agile Paris, dimanche 2 juin 2024.

Du pollen plein les pattes… Insectes pollinisateurs du jardin Villemin Venez découvrir l’exposition des très belles photos de Gilles Roux : une étude de la biodiversité dans un jardin partagé parisien. L’inventaire des insectes pollinisateurs a débuté avec le jardin par… Dimanche 2 juin, 14h00 Jardin partagé Le poireau agile entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Venez découvrir l’exposition des très belles photos de Gilles Roux : une étude de la biodiversité dans un jardin partagé parisien. L’inventaire des insectes pollinisateurs a débuté avec le jardin partagé en juillet 2005, environ 300 espèces ont été photographiées et documentées en 3 ans. Chaque photo montre une espèce d’insecte différente (antéphores, bombus, coccinelles, syrphes, abeilles, etc.) sur une fleur ou plante différente (avec légendes simples et documentées)

Les objectifs du projet sont de faire naître la curiosité pour le minuscule, pas toujours visible par l’œil humain, faire comprendre que la diversité des espèces plantées attire la diversité des insectes et faire connaître l’importance de la pollinisation dans la biodiversité.

Jardin partagé Le poireau agile 4 rue des Récollets 75010 Paris Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Paris Île-de-France Le jardin partagé et le rucher pédagogique (installé à l’intérieur de l’hôpital Saint-Louis en 2010) sont animés dans un esprit d’éducation à l’environnement. L’association souhaite favoriser la connaissance du jardinage écologique, du compostage, et de la biodiversité en milieu urbain. Dans ce but, elle poursuit un programme régulier d’ateliers collectifs avec tous les publics et visiteurs au jardin et au rucher. En plus de ses adhérents individuels, elle compte parmi ses membres des associations qui travaillent avec des personnes en situation de handicap, de difficulté sociale ou psychique, des écoles et des centres de loisirs. Métro, bus, vélo en libre service

©Gilles Roux