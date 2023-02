DU POIL DE LA BETE LA MERISE, 12 février 2023, TRAPPES.

DU POIL DE LA BETE LA MERISE. Un spectacle à la date du 2023-02-12 au 2023-02-12 15:30. Tarif : 9.0 à 9.0 euros.

LA MERISE (3-1099473 / 2-1099474 / 1-1099475) PRESENTE : ce concert. Avec ce nouveau spectacle, Hugo Barbet reste fidèle à ses valeurs artistiques pour le jeune public : s’amuser, chanter, danser et apprendre par la même occasion. Le temps d’un concert, il entraine les enfants (et les plus grands) à se laisser aller dans les rythmes et mélodies du monde. Avec ses chansons il aborde des sujets importants tels que le respect, l’environnement, la découverte… Chaque chanson est une histoire à part entière dans laquelle l’enfant peut se projeter : des flamants roses avec qui prendre la pose, une sortie scolaire, le monde sous-marin et bien d’autres encore. L’enfant sera héros d’une multitude d’aventures le temps d’un spectacle. De façon ludique et douce, le concert est aussi une initiation à l’écoute musicale : reggae, rock, blues ou samba ! La mise en scène de Sophie Peduzzi invite les univers à prendre forme sur des écrans qui entourent les musiciens. Sur ces écrans sont projetées des illustrations et des couleurs qui traduiront les ambiances de chacune des chansons. Durée 50 minutes Public A partir de 3 ans Parking gratuit devant la salle Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 13 98 51 EUR9.0 9.0 euros

Votre billet est ici

LA MERISE TRAPPES PLACE DES MERISIERS 78190

LA MERISE (3-1099473 / 2-1099474 / 1-1099475) PRESENTE : ce concert.

Avec ce nouveau spectacle, Hugo Barbet reste fidèle à ses valeurs artistiques pour le jeune public : s’amuser, chanter, danser et apprendre par la même occasion. Le temps d’un concert, il entraine les enfants (et les plus grands) à se laisser aller dans les rythmes et mélodies du monde. Avec ses chansons il aborde des sujets importants tels que le respect, l’environnement, la découverte… Chaque chanson est une histoire à part entière dans laquelle l’enfant peut se projeter : des flamants roses avec qui prendre la pose, une sortie scolaire, le monde sous-marin et bien d’autres encore. L’enfant sera héros d’une multitude d’aventures le temps d’un spectacle.

De façon ludique et douce, le concert est aussi une initiation à l’écoute musicale : reggae, rock, blues ou samba !

La mise en scène de Sophie Peduzzi invite les univers à prendre forme sur des écrans qui entourent les musiciens. Sur ces écrans sont projetées des illustrations et des couleurs qui traduiront les ambiances de chacune des chansons.

Durée 50 minutes

Public A partir de 3 ans

Parking gratuit devant la salle

Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 13 98 51

.2023-02-12.

Votre billet est ici