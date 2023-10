Du pinceau à la philo à Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations Paris, 29 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 17 décembre 2023

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 26 novembre 2023

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 29 octobre 2023

de 14h30 à 16h30

.Public enfants adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

5 € adultes, gratuit pour les enfants

* Réservez un billet par participant·e, un enfant doit être accompagné d’un adulte.

Et si la peinture pouvait éclairer nos pensées ? Trois sessions d’ateliers-philo en famille proposées par l’association Les Petites Lumières, permettent aux enfants – et aux plus grand·es – de cultiver des idées larges et de voir le monde autrement, à partir d’une sélection d’œuvres de l’artiste Issy Wood.

Dimanche 29 octobre : Pourquoi s’attache-t-on à des objets ?

Posséder des objets, s’y attacher, les transformer, les transmettre… les enfants et leur.s accompagnant.s échangent sur cette thématique en compagnie des Petites Lumières, avant de réaliser un portrait chinois.

Dimanche 26 novembre : Qui suis-je ?

Comment se perçoit-on ? Comment se représente-on? Qu’est ce qu’un autoportrait ? Les enfants et leur.s accompagnant.s échangent sur cette thématique en compagnie des Petites Lumières, avant de réaliser un jeu d’écriture.

Dimanche 17 décembre : Un objet peut-il être beau et laid à la fois ?

Mélanger le beau et le laid, c’est tout un art! Pourquoi ça nous plaît… ou pas… ? On se raconte tout sur les goûts, dans cet atelier éclairé par Les Petites Lumières, à l’aide de mots et de dessins.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/du-pinceau-la-philo-atelier-610-ans +33142749559 contact@lafayetteanticipations.com https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://billetterie.lafayetteanticipations.com/du-pinceau-a-la-philo-atelier-6-10-ans-atelier-css5-lafayetteanticipationsweb-pg51-ei956511.html

Issy Wood 2023, courtesy de l’artiste ; Carlos/Ishikawa, Londres ; et Michael Werner, New York et Collection Jen-Huei Chang, Londres. Photo : Damian Griffiths Issy Wood, Recent Clocks, 2020