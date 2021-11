Du Piment dans les yeux maison Folie Wazemmes, 14 novembre 2021, Lille.

Dans le cadre du Festival de la Cimade **Migrant’Scène** et du **Festival des Solidarités Internationales**, les élèves du Département Théâtre du Conservatoire de Lille proposeront une lecture théâtrale d’extraits de la pièce **Du Piment dans les yeux**, de Simon Grangeat, à la maison Folie Wazemmes, dimanche 14 novembre 2021 à 17h. Cette œuvre relate l’histoire croisée d’un jeune homme et d’une jeune femme, tous deux partis sur les routes pour tenter l’aventure d’une vie meilleure. Elle fuit la guerre, lui est mû par une inextinguible soif d’apprendre et de continuer à étudier, qui le rend capable de braver tous les dangers. Une pièce vibrante s’inscrivant dans la volonté du Festival Migrant’Scène d’évoquer les migrations, d’interroger les politiques et mécanismes qui les sous-tendent, en remettant à l’honneur l’hospitalité comme fondement de notre société et de notre rapport à l’autre. Le spectacle sera suivi d’un ciné-débat autour du documentaire _Du piment dans les yeux ou itinéraire d’un jeune africain_. [Plus d’informations sur l’événement](https://www.migrantscene.org/regions/nord-picardie/) **INFORMATIONS PRATIQUES :** Lecture-théâtrale Du Piment dans les yeux Dimanche 14 novembre 2021 à 17h maison Folie Wazemmes – Entrée libre sur réservation **[https://reservations.lille.fr/event/fsi](https://reservations.lille.fr/event/fsi)** **Attention, le Conservatoire ne prend pas les réservations.**

