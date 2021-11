Vieux Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Calvados, Vieux Du péplum au peplum : 120 ans de vêtements antiques au cinéma. Jean-Noël Castorio Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le samedi 20 novembre à 14:00

Le terme péplum, qui désigne aujourd’hui communément les films dont l’intrigue se déroule durant l’Antiquité, est certainement apparu vers 1960, dans le petit cercle de cinéphiles parisiens regroupé autour du ciné-club Nickel-Odéon, créé par Bertrand Tavernier. Et il dérive du mot latin peplum, qui désignait un manteau agrafé sur l’épaule que les femmes romaines portaient au-dessus de la tunique. C’est dire que ce genre cinématographique, né en France à la fin du XIXe siècle, en même temps que le 7e art lui-même, a toujours été une grande affaire… de mode ! **Dans cette conférence, il sera donc au moins autant question de cinéma que de vêtements : de péplos et de chlamydes, de toge et de cucullus, évidemment… Mais aussi de frous-frous et de peaux de bêtes, de jupettes pour hommes et de slips léopard !** **Par Jean-Noël Castorio** Maître de conférences en histoire ancienne – premier vice-président de l’Université Le Havre Normandie. Auteur de Messaline, la putain impériale (Payot, 2015), Caligula, au cœur de l’imaginaire tyrannique (Ellipses, 2017) et Rome réinventée. L’Antiquité dans l’imaginaire occidentale, de Titien à Fellini (Vendémiaire, 2019).

2€ en supplément de l’entrée du musée

Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

