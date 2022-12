DU PANIER A L’ASSIETTE Les Voivres Les Voivres Les Voivres Catégories d’évènement: Les Voivres

Vosges

DU PANIER A L’ASSIETTE Les Voivres, 29 mars 2023, Les Voivres Les Voivres. DU PANIER A L’ASSIETTE 21 Le village La maisondici Les Voivres Vosges La maisondici 21 Le village

2023-03-29 14:30:00 – 2023-03-29 17:00:00

La maisondici 21 Le village

Les Voivres

Vosges Les Voivres CUEILLETTE DE PLANTES SAUVAGES suivie d’un atelier de transformation, avec recette simple et dégustation.

Partenariat financier du Conseil Départemental des Vosges. Tarif préférentiel Famille pour 2 adultes et 2 enfants

INSCRIPTION IMPÉRATIVE LA VEILLE AU PLUS TARD leaudici@odcvl.org +33 3 29 36 38 43 http://www.leaudici.fr/ monikabaechler pixabay

La maisondici 21 Le village Les Voivres

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Les Voivres, Vosges Autres Lieu Les Voivres Adresse Les Voivres Vosges La maisondici 21 Le village Ville Les Voivres Les Voivres lieuville La maisondici 21 Le village Les Voivres Departement Vosges

Les Voivres Les Voivres Les Voivres Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-voivres-les-voivres/

DU PANIER A L’ASSIETTE Les Voivres 2023-03-29 was last modified: by DU PANIER A L’ASSIETTE Les Voivres Les Voivres 29 mars 2023 21 Le village La maisondici Les Voivres Vosges Les Voivres Vosges Les Voivres Vosges

Les Voivres Les Voivres Vosges