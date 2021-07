Audun-le-Tiche Musée Archéologique d'Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche, Moselle Du Paléolithique jusqu’au XIXe siècle, découvrez un nouveau musée archéologique et les trésors qu’il expose Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche Catégories d’évènement: Audun-le-Tiche

Moselle

Du Paléolithique jusqu’au XIXe siècle, découvrez un nouveau musée archéologique et les trésors qu’il expose Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche, 18 septembre 2021, Audun-le-Tiche. Du Paléolithique jusqu’au XIXe siècle, découvrez un nouveau musée archéologique et les trésors qu’il expose

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche

### Venez découvrir le nouveau musée archéologique d’Audun-le-Tiche, comprenant nos collections archéologiques locales allant de la préhistoire au XIXe siècle. Ce Musée vous sera présenté par la Société Audunoise d’Histoire Locale et d’Archéologie qui gère le Musée et les sites archéologiques de la ville.

Gratuit. Entrée Libre. Dernière entrée possible à 17h00.

Venez découvrir le nouveau musée archéologique d’Audun-le-Tiche, comprenant nos collections archéologiques locales allant de la préhistoire au XIXe siècle. Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche 32 Rue du Maréchal Foch, 57390 Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Audun-le-Tiche, Moselle Autres Lieu Musée Archéologique d'Audun-le-Tiche Adresse 32 Rue du Maréchal Foch, 57390 Audun-le-Tiche Ville Audun-le-Tiche lieuville Musée Archéologique d'Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche