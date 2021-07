Bourbonne-les-Bains Musée municipal de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains, Haute-Marne Du Paléolithique à l’époque gallo-romaine, découvrez le passé antique de la ville Musée municipal de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Catégories d’évènement: Bourbonne-les-Bains

### Profitez d’une visite guidée des collections archéologiques du musée avec notamment la présentation des vestiges des thermes antiques de la ville. Les premières traces humaines dans la ville et son territoire remontent à l’époque paléolithique. De nombreux vestiges archéologiques du musée se rapportent à la période gallo-romaine et proviennent de l’ancien établissement thermal. Situé à l’emplacement des thermes actuels, il s’organisait autour du « puisard romain », où furent découverts des objets de grand intérêt. Parmi les collections du musée, vous découvrirez, entre autres, des ex-voto, des cornes d’aurochs minéralisées et une collection de pièces de monnaie parmi les plus importantes du monde gallo-romain. Des stèles funéraires et des objets du quotidien complètent ce parcours à travers l’histoire antique de la ville. Vous pourrez également apprécier une statue à l’effigie de la déesse Damona, divinité liée à Bourbonne-les-Bains, ainsi que deux têtes en chêne dans un état de conservation incroyable.

