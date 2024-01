Du Palais à la Bibliothèque : La mode en mouvement Bibliothèque Germaine Tillion Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

la présentation de l’exposition du samedi 2 mars à 11h à la bibliothèque est libre dans la limite des places disponibles. Elle sera suivie d’une visite guidée le samedi 9 mars à 11h. au Palais Galliera, exclusivement sur réservation prise à la bibliothèque lors de la présentation du 2 mars.

La mode en mouvement : à la découverte du premier accrochage Accrochage #1 16.06.2023 – 15.03.2024

Du 16 juin 2023 au 7 septembre 2025, le Palais Galliera présente La Mode en mouvement.

Riche d’environ 200 œuvres, ce parcours chronologique retrace, à travers les collections du musée, une histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours et développe en parallèle une thématique transversale dédiée au corps en mouvement.

Le vêtement conçu pour l’activité physique et sportive est mis en regard avec le vêtement du quotidien. L’évolution du corps, particulièrement du corps sportif et la manière dont il est mis en valeur par le vêtement sont mises en lumière afin de mieux appréhender comment la libération du corps par l’exercice physique a contribué à l’évolution des mentalités et des canons de la beauté.

Costumes de bain, tenues de cycliste et d’amazone, manteaux et accessoires d’automobiliste, tailleurs de footing ou baskets répondent ainsi aux silhouettes caractéristiques de trois siècles d’histoire de la mode.

Pour des raisons de conservation préventive, cette exposition fera l’objet de trois accrochages successifs nécessitant pour chacun une période de fermeture de cinq semaines. Accrochage #1 16 juin-15 mars 2024 ; Accrochage #2 20 avril 2024 – 5 janvier 2025 ; Accrochage # 3 8 février – 7 septembre 2025.

Le Palais Galliera et la bibliothèque Germaine Tillion renouent avec une collaboration initiée en 2017 et proposent aux lecteurs de découvrir le Musée de la mode de la Ville de Paris et ses expositions.

Destinée au public adulte, la présentation de l’exposition du samedi 2 mars à 11h à la bibliothèque est libre. Elle sera suivie d’une visite guidée le samedi 9 mars à 11h. au Palais Galliera, sur réservation prise exclusivement à la bibliothèque lors de la présentation du 2 mars.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

Contact : bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr

Peter Knapp