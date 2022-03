Du Palais à la bibliothèque : invitation à une histoire de la mode Bibliothèque Germaine Tillion, 14 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 11h00 à 13h00

Le samedi 11 juin 2022

de 11h00 à 12h00

Le samedi 21 mai 2022

de 11h00 à 13h00

Le samedi 14 mai 2022

de 11h00 à 12h00

Renouant avec une collaboration initiée en 2017, le Palais Galliera et la bibliothèque Germaine Tillion proposent aux lecteurs, petits et grands, de découvrir le Musée de la Mode et ses expositions. En mai-juin 2022 ils découvriront le second accrochage de l’exposition “Une histoire de la mode. Collectionner, exposer au Palais Galliera”

En mai-juin 2022 ils découvriront le second accrochage de l’exposition “Une histoire de la mode. Collectionner, exposer au Palais Galliera”

Dans une scénographie inspirée de l’univers des réserves du musée, “Une histoire de la mode. Collectionner, exposer au Palais Galliera” rassemble près de 350 pièces -vêtements, accessoires, arts graphiques et photographies- issues des collections. Pour des raisons de conservation préventive cette exposition fait l’objet de deux accrochages. C’est à l’accrochage prévu du 2 avril au 26 juin que les lecteurs petits et grands de la bibliothèque sont invités à découvrir par le Palais Galliera.

En écho au parcours “enfants/famille” , le Palais Galliera présente en deux temps l’exposition “Une histoire de la mode…” d’abord à la bibliothèque Germaine Tillion le samedi 14 mai à 11h. puis, sur réservation prise le 14 mai, le samedi 21 mai à 11h. au Palais Galliera.

Destinée au public adulte de la bibliothèque la présentation de l’exposition du samedi 11 juin à 11h à la bibliothèque sera suivie d’une visite guidée le samedi 18 juin à 11h. au Palais Galliera. Sur réservation prise le 11 juin.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schloesing Paris 75016

