Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr “Du pain plein les poches” est constitué d’un ensemble de scènes de Matéi Visniec, à l’humour décalé, miroir de notre comportement humain. À la fois comique et tragique, l’écriture de Matéi Visniec s’exprime sous les traits d’un humour grinçant. La scène titre du spectacle “Du pain plein les poches” est une métaphore ironique sur la faculté de l’être humain à parler au lieu d’agir. Quatre autres scènes poético-satiriques, “Attendez que la canicule passe”, “Tilleul”, “La baignoire révolutionnaire” et “Le pays est navré”, égratignent notre époque contemporaine. Spectacle écrit par Matéi Visniec et interprété par Josiane Lebail, Marie-Hélène Lafranque, Cécile Dert, Vanessa Marillier, Philippe Jean, Denis Lochmann, Lionel Coffinet Durée : 1h10 TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

