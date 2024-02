Du pain et des jeux – Raouf Raïs Théâtre 13 / Bibliothèque Paris, mardi 23 avril 2024.

Du mardi 23 avril 2024 au samedi 04 mai 2024 :

samedi

de 18h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. payant

Du pain et des jeux est un spectacle artistico-sportif qui propose de suivre les étapes de la vie d’une sportive, du point de vue d’une athlète, en questionnant le rapport à la jeunesse, au sport, au politique et à l’argent.

Finale du 100 mètres des Jeux Olympiques : flamme olympique, starting-blocks, commentateur·rice·s sportif·ve·s et les athlètes, en bout de piste, prêt·e·s à en découdre, face au public. Lorsque le coup de pistolet du départ est tiré, les athlètes font marche arrière et sortent de scène. Dans ce spectacle, la petite histoire de quelques athlètes se mêle à la grande histoire du sport, du faux départ de John Drummond à l’engagement d’Alysson Félix, en passant par Bernard Tapie ou la chevauchée de Floria Guei… Jouons à l’athlétisme, à l’escrime, au théâtre, pour faire jaillir leurs valeurs communes quand elles ne sont pas galvaudées : l’humilité, le dépassement de soi, la coopération et la liberté.

Séance surtitrée le 4 mai avec Accès Culture

DU PAIN ET DES JEUX

Texte et mise en scène Raouf Raïs – compagnie Sortie 23

Avec Clémentine Bernard, Boris Carré, Émilie Baba et Erwan Daouphars

Scénographie, lumières, son et vidéo Boris Carré et Vincent Lefèvre

Costumes Patrick Cavalié

Production Anne-Laure Gofard

Coordination Théâtre 13 Clémence Breux

Production Compagnie Sortie 23.

Partenaires et soutiens Le Théâtre 13, la Mairie de Paris, la Grande Seine-Saint-Denis, l’INSEP, Le Jeune Théâtre National, Le Label Olympiade Culturelle, La Garance-Scène nationale de Cavaillon, Les Théâtres de Saint- Malo, Le Théâtre des Halles à Avignon, La Mairie d’Avignon.

Théâtre 13 / Bibliothèque 30 rue du Chevaleret 75013

Contact : https://www.theatre13.com/saison/spectacle/du-pain-et-des-jeux +33145886222 reservations@theatre13.com https://www.facebook.com/LeTheatre13/ https://www.facebook.com/LeTheatre13/ https://billetterie.theatre13.com/spectacle?id_spectacle=466&lng=1

Raouf Raïs