Du pain au fournil Musée de Plein Air, 14 août 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Du pain au fournil

du samedi 14 août au dimanche 15 août à Musée de Plein Air

Venez voir en fonctionnement le fournil du Musée. Profitez d’une pose bien mérité à l’estaminet le Bet’leu. Il vous proposera un panel de tartes : Tarte à la courgette et au chèvre Tourte au maroilles Tarte à la rhubarbe … Vous ne trouverez pas plus locale, les légumes viennent des jardins du Musée et la cuisson sera faite au fournil ! Un atelier démonstration et fabrication de galettes cuites dans un four en torchis vous est proposé par La nuit des temps. Le samedi de 11h à 13 h et de 14h à 18h et le dimanche de 11h à 13 h et de 14h à 19h Différentes animations vous seront proposés pas nos animatrices et guides : – séances de contes – « Rendez-vous chaumières » – jeux flamands – visites animaux – Visite guidée (1H30) – l’atelier familial Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demanderons de respecter le protocole sanitaire du Musée de Plein Air : – Le Musée est soumis à l’obligation du pass sanitaire – Port du masque* : o obligatoire dès 6 ans en lieu clos o obligatoire dès 11 ans dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. o recommandé dès 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. – Désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition – Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** * Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 ** Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-plein-air

Deux journées de démonstrations et d’échanges avec notre boulanger au fournil et la Nuit des Temps.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T19:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T20:00:00