Du paddle à Biarritz, 15 novembre 2022, .

Du paddle à Biarritz



2022-11-15 – 2022-11-19

10 23 Qui pense crouler sous les aléas de la vie et en serait quelque peu découragé doit se réjouir de rencontrer Alex, le personnage imaginé par l’auteur à succès Fabrice Caro dont le roman Broadway est porté à la scène sous une forme proche du stand-up. Totalement acculé par le quotidien familial et social et ses nombreux débordements, éprouvé par les multiples contraintes qui contrecarrent ses folles ambitions et aspirations, Alex se présente sans fard, en parfait antihéros, tragiquement drôle, une sorte de loser assez génial, aussi touchant qu’attachant, tentant de conjurer son pitoyable sort.



D‘après Broadway de Fabrice Caro

Mise en scène : Michel Kacenelenbogen

Assistantes à la mise en scène : Hélène Catsaras et Anne Sylvain

Scénographie et costumes : Renata Gorka

Lumière : Laurent Kaye

Musique originale : Pascal Charpentier



Avec Itsik Elbaz

À l’approche de la cinquantaine, Alex mènerait sans doute une existence heureuse bien qu’ordinaire si des tas de tracas ne s’abattaient pas sur lui.

https://www.lestheatres.net/fr/a/3672-du-paddle-a-biarritz

