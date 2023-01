DU NUMERIQUE AU CONTE LA GRANDE FAMILLE DE MOTS – MOTS PARLEURS – SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE Saint-Bauzille-de-la-Sylve Saint-Bauzille-de-la-Sylve OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Saint-Bauzille-de-la-Sylve Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Bauzille-de-la-Sylve

DU NUMERIQUE AU CONTE LA GRANDE FAMILLE DE MOTS – MOTS PARLEURS – SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE Saint-Bauzille-de-la-Sylve, 4 février 2023, Saint-Bauzille-de-la-Sylve OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Saint-Bauzille-de-la-Sylve. DU NUMERIQUE AU CONTE LA GRANDE FAMILLE DE MOTS – MOTS PARLEURS – SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE Place de la Mairie Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault

2023-02-04 11:00:00 – 2023-02-04 12:00:00 Saint-Bauzille-de-la-Sylve

Hérault Saint-Bauzille-de-la-Sylve Les enfants découvrent un pays étrange où l’on doit acheter puis avaler les mots pour pouvoir les dire. Ils ont un coût, ne sont pas accessibles à tous, alors certains attendent les soldes ou fouillent les poubelles pour en trouver ! Une allégorie de notre monde contemporain nous rappelant que les mots, que nous publions en masse chaque jour, sont aussi des petits trésors qu’il faut parfois savoir garder pour soi. La grande famille de mots – Tout public – À partir de 7 ans

Durée : 1h +33 4 67 63 13 07 Festival mots parleurs

Saint-Bauzille-de-la-Sylve

dernière mise à jour : 2023-01-20 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Bauzille-de-la-Sylve Autres Lieu Saint-Bauzille-de-la-Sylve Adresse Place de la Mairie Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Ville Saint-Bauzille-de-la-Sylve OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Saint-Bauzille-de-la-Sylve lieuville Saint-Bauzille-de-la-Sylve Departement Hérault

Saint-Bauzille-de-la-Sylve Saint-Bauzille-de-la-Sylve OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bauzille-de-la-sylve-ot-st-guilhem-vallee-de-lherault-saint-bauzille-de-la-sylve/

DU NUMERIQUE AU CONTE LA GRANDE FAMILLE DE MOTS – MOTS PARLEURS – SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE Saint-Bauzille-de-la-Sylve 2023-02-04 was last modified: by DU NUMERIQUE AU CONTE LA GRANDE FAMILLE DE MOTS – MOTS PARLEURS – SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE Saint-Bauzille-de-la-Sylve Saint-Bauzille-de-la-Sylve 4 février 2023 Hérault OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Place de la Mairie Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hé;rault Saint-Bauzille-de-la-Sylve Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault

Saint-Bauzille-de-la-Sylve OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault