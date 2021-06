Cazères Guinguette Garonne Cazères, Haute-Garonne Du nouveau à la Guinguette Garonne Guinguette Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

La Guinguette Garonne à Cazères (sous la Maison Garonne) vous propose un programme d’animations pour l’été : * Vendredi 2 juillet 14h-18h : Bal musette avec Jaky Laffont * Samedi 3 juillet : Journée spéciale « La transition au fil de l’eau » (exposants, débats…) * Samedi 10 juillet : Fête de la Garonne * Vendredi 16 juillet 18h-21h30 : Apéro-concert avec Kaeve (pop folk) * Samedi 17 juillet 18h-21h30 : Apéro-concert avec Bliss Duo (variété) * Vendredi 23 juillet 18h-21h30 : Apéro-concert avec Fredo Duo * Samedi 24 juillet : Stage de danse avec Eric Zongo 14h-15h coupé Décalé 15€ / 16h-17h Afro Tradi 26€, à partir de 18h30 Concert avec Tsoup Kouk * Samedi 31 juillet 18h-21h30 : Apéro-concert avec Gavroche Animations, apéro-concert, stages de danse… Guinguette Garonne Maison Garonne 31220 Cazères Cazères Haute-Garonne

