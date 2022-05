Du nord au sud, entre migration et diversité, 15 octobre 2022, .

Du nord au sud, entre migration et diversité

2022-10-15 14:30:00 – 2022-10-15 17:00:00

EUR 0 0 En tant que Technicien Gestionnaire, Bastien possède une connaissance fine des différentes espèces migratrices qui sillonnent notre territoire local. Nous vous proposons de le suivre durant cette sortie basée sur l’observation. Les notions d’approche et de discrétion seront donc de mise pour espérer observer un maximum d’espèces. De plus, au travers de temps d’échanges et de discussions, nous essaierons de comprendre ensemble pourquoi certaines de ces populations sont en déclin et « que faire pour y remédier ».

En tant que Technicien Gestionnaire, Bastien possède une connaissance fine des différentes espèces migratrices qui sillonnent notre territoire local. Nous vous proposons de le suivre durant cette sortie basée sur l’observation. Les notions d’approche et de discrétion seront donc de mise pour espérer observer un maximum d’espèces. De plus, au travers de temps d’échanges et de discussions, nous essaierons de comprendre ensemble pourquoi certaines de ces populations sont en déclin et « que faire pour y remédier ».

En tant que Technicien Gestionnaire, Bastien possède une connaissance fine des différentes espèces migratrices qui sillonnent notre territoire local. Nous vous proposons de le suivre durant cette sortie basée sur l’observation. Les notions d’approche et de discrétion seront donc de mise pour espérer observer un maximum d’espèces. De plus, au travers de temps d’échanges et de discussions, nous essaierons de comprendre ensemble pourquoi certaines de ces populations sont en déclin et « que faire pour y remédier ».

dernière mise à jour : 2022-04-21 par