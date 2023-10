MARCHÉ DE NOËL du neuné Gerbépal, 10 décembre 2023, Gerbépal.

Gerbépal,Vosges

10 décembre 2023 – Marché de Noël de Gerbépal

Cap sur la 3ème édition du Marché de Noël de Gerbépal pour une journée enchantée organisée

par la toute récente association locale « Brimbelles & Buvette ».

C’est le côté convivial et chaleureux qui distingue ce petit marché couvert : il fait la part belle

aux artisans locaux, choisis avec soin, qui vous proposeront de nombreuses idées cadeaux.

Déambulez le long de la vingtaine d’exposants, embarquez sur les stands gourmands pour y

goûter entres autres les délicieux pains et viennoiseries de Louis pour le plaisir de tous.

La table « école du village » sera représentée par quelques élèves qui proposeront les

réalisations créées par les petites mains de nos écoliers, les bénéfices de cette vente leurs

permettront d’arpenter les pistes de ski cet hiver et d’aller s’essayer aux plaisirs de la grimpe.

Installez vous un instant à la buvette pour y déguster la choucroute, une crêpe ou une part de

tarte à la brimbelle, sans oublier notre Bubble cocktail

Cette année encore c’est dans un décor lumineux que nous vous accueillerons, avec la

présence du Père-Noël qui enchantera petits et grands.

Vous êtes donc toutes et tous bienvenues le 10 décembre de 10h à 18h au foyer Rural

Quelques places exposants sont encore disponibles.

– vous pouvez réserver la choucroute

sur place ou à emporter (06.28.20.03.50) –. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

du neuné route

Gerbépal 88430 Vosges Grand Est



december 10, 2023 ? Gerbépal Christmas Market

Set course for the 3rd edition of the Gerbépal Christmas Market for an enchanting day

by the newly-formed local association « Brimbelles & Buvette ».

What sets this small indoor market apart is its warm, friendly atmosphere

carefully selected local craftsmen and women, offering a wide range of gift ideas.

Stroll past the twenty or so exhibitors, and visit the gourmet stalls to sample, among others

louis? delicious breads and viennoiseries for all to enjoy.

The « village school » table will be represented by a number of pupils, showcasing the creations

created by the little hands of our schoolchildren, with the proceeds from the sale

will enable them to hit the slopes this winter and try their hand at climbing.

Sit down for a moment at the refreshment bar to enjoy sauerkraut, a crêpe or a slice of brimbelle tart

or a slice of brimbelle tart, not forgetting our Bubble cocktail

Once again this year, we’ll be welcoming you in a luminous setting, with the presence of Santa Claus

presence of Santa Claus, who will enchant young and old alike.

We look forward to welcoming you on December 10 from 10am to 6pm at the Foyer Rural

A few places for exhibitors are still available.

? you can reserve your sauerkraut

on the spot or to take away (06.28.20.03.50) ?

10 de diciembre de 2023 ? Mercado de Navidad de Gerbépal

La 3ª edición del Mercado de Navidad de Gerbépal se prepara para una jornada encantadora organizada por

organizado por la flamante asociación local « Brimbelles & Buvette ».

Lo que distingue a este pequeño mercado cubierto es su ambiente cálido y acogedor

artesanos locales cuidadosamente seleccionados, que le ofrecerán un sinfín de ideas para regalar.

Pasee entre la veintena de vendedores ambulantes, recorra los puestos gourmet donde podrá

louis? deliciosos panes y pasteles para el disfrute de todos.

La mesa de la « escuela del pueblo » estará representada por varios alumnos que expondrán las creaciones

creadas por las pequeñas manos de nuestros escolares. Los beneficios de esta venta les permitirán

los beneficios de esta venta les permitirán lanzarse a las pistas este invierno y probar suerte en la escalada.

Siéntate un momento en la barra de refrescos y disfruta de un poco de chucrut, una crêpe o una rebanada de tarta brimbelle

o una rebanada de tarta brimbelle, sin olvidar nuestro cóctel Bubble

Un año más, le daremos la bienvenida en un marco luminoso, con la presencia de Papá Noel

la presencia de Papá Noel, que hará las delicias de grandes y pequeños.

Todos serán bienvenidos el 10 de diciembre de 10.00 a 18.00 horas en el Foyer Rural

Aún quedan algunas plazas para expositores.

? puede reservar el chucrut

in situ o para llevar (06.28.20.03.50) ?

10. Dezember 2023 ? Weihnachtsmarkt in Gerbépal

Kurs auf die 3. Ausgabe des Weihnachtsmarkts von Gerbépal für einen zauberhaften Tag, der von der ?

von der neu gegründeten lokalen Vereinigung « Brimbelles & Buvette ».

Dieser kleine, überdachte Markt zeichnet sich durch seine Gemütlichkeit und Wärme aus

sorgfältig ausgewählten lokalen Handwerkern, die Ihnen zahlreiche Geschenkideen anbieten.

Schlendern Sie an den über 20 Ausstellern vorbei und besuchen Sie die Gourmetstände, um sich von den leckeren Köstlichkeiten verwöhnen zu lassen

hier können Sie unter anderem die köstlichen Brote und Gebäcke von Louis probieren, die alle begeistern werden.

Der Tisch « Dorfschule » wird von einigen Schülern vertreten, die die von ihnen hergestellten Produkte anbieten

der Erlös aus diesem Verkauf wird den Schülern helfen, die Schule zu erkunden

werden es ihnen ermöglichen, im Winter die Skipisten zu befahren und sich an den Freuden des Kletterns zu versuchen.

Lassen Sie sich an der Bar nieder und genießen Sie das Sauerkraut, einen Crêpe oder ein Stück Torte

himbeertorte und nicht zu vergessen unseren Bubble Cocktail

Auch in diesem Jahr werden wir Sie in einem leuchtenden Dekor empfangen, mit der Anwesenheit des Weihnachtsmannes

der Weihnachtsmann wird Groß und Klein verzaubern.

Sie sind also alle herzlich willkommen am 10. Dezember von 10 bis 18 Uhr im Foyer Rural

Einige Ausstellerplätze sind noch frei.

? Sie können das Sauerkraut reservieren

vor Ort oder zum Mitnehmen (06.28.20.03.50) ?

