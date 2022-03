Du musée d’ethnographie au musée plurivocal à l’ère de l’anthropocène: rencontre entre Felwine Sarr et Carine Ayélé Durand MEG, 5 avril 2022, Genève.

Du musée d’ethnographie au musée plurivocal à l’ère de l’anthropocène: rencontre entre Felwine Sarr et Carine Ayélé Durand

MEG, le mardi 5 avril à 19:00

Dans le cadre de sa venue à Genève pour deux semaines de rencontres et d’échanges autour de l’ouvrage et de la pièce «Traces, discours aux nations africaine», organisées par la Licra Genève, le MEG a l’honneur de recevoir le 5 avril 2022 Felwine Sarr, économiste et philosophe sénégalais. Depuis 2019, Le MEG s’est inscrit résolument dans un processus proactif de décolonisation de ses pratiques et de l’histoire de ses collections. Une approche décoloniale assumée et engagée représente un réel défi dans un pays qui n’a pas eu de colonies à proprement parler, mais qui a pourtant une histoire coloniale riche et complexe. Le MEG veut montrer que la décolonisation concerne tous les pays, régions et institutions dont les citoyen-ne-s ont poursuivi des pratiques coloniales, parfois même après les déclarations d’indépendance. Dans cette optique, le MEG souhaite sensibiliser ses publics et ses partenaires sur les racines coloniales de ses collections, des savoirs qu’il a produit et de sa muséologie. Carine Ayélé Durand et Felwine Sarr abordent les enjeux majeurs du musée et des sociétés humaines d’aujourd’hui. Comment s’inscrire pleinement dans une plurivocalité et édifier un nouveau monde à l’ère de l’anthropocène ? Comment, pour reprendre la trame théâtrale du livre « Traces » de l’intellectuel sénégalais Felwine Sarr, « édifier un nouveau monde à la lumière des acquis et des erreurs accumulés par l’humanité » ? Depuis 2019, Le MEG s’inscrit résolument dans un processus proactif de décolonisation de ses pratiques et de l’histoire de ses collections. Une approche décoloniale assumée et engagée qui représente un réel défi dans un pays qui n’a pas eu de colonies à proprement parler, mais qui a pourtant une histoire coloniale riche et complexe. Pour aborder ces enjeux, une table ronde modérée par Romaine Jean réunira Felwine Sarr, économiste et philosophe mais aussi essayiste et romancier, poète et musicien, et Carine Ayélé Durand, directrice ad interim du MEG et conservatrice en chef, responsable de l’unité collections. ### Intervenant-e-s : **Felwine Sarr** : Économiste, philosophe, poète, musicien, dramaturge, auteur, il est un libre penseur et l’un des grands intellectuels de sa génération. Questionnant les modèles politiques et économiques existants, il est convaincu que le continent africain peut être moteur du monde, à condition de parachever sa décolonisation et de proposer un nouveau projet de civilisation. Depuis 2020, il enseigne la philosophie africaine contemporaine et diasporique à l’Université Duke en Caroline du Nord. En 2020, le Times a classé M. Sarr parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde dans la catégorie «Pionnier». Coauteur avec Benedicte Savoy d’un rapport au retentissement mondial sur la restitution du patrimoine africain «Restituer le patrimoine Africain» (Seuil, 2019), il vient de publier son dernier livre «Traces. Discours aux Nations africaines» (Actes sud papiers, 2021). [[https://lesateliersdelapensee.wordpress.com/](https://lesateliersdelapensee.wordpress.com/)](https://lesateliersdelapensee.wordpress.com/) **Carine Ayélé Durand** : Directrice _ad intérim_ du MEG et conservatrice en chef, responsable de l’unité collections. **Modération : Romaine Jean**, Membre du Comité de la Licra-Genève, elle est aussi présidente de la Fondation Hirondelle, qui soutient les médias dans les zones de conflit. Productrice pour la Télévision Suisse romande (RTS), elle a travaillé comme rédactrice en chef de plusieurs émissions de radio et de télévision, attachée de presse, correspondante au Parlement et dans le domaine politique, et comme responsable de programmation pour Infrarouge. Romaine Jean a étudié les sciences politiques à Genève et préside l’association des anciens étudiants. Cette rencontre se déroulera en français et dans la limite des places disponibles. Retransmis en direct sur les chaînes YouTube et Facebook du MEG. Une journée organisée par la Licra-Genève en coréalisation avec le MEG, soutenue par le Service de lutte contre le racisme, la République et Canton de Genève (Programme d’Intégration Cantonal), la Ville de Genève (département des finances, de l’environnement et du logement ; département de la cohésion sociale ; service Agenda 21), la Fondation Leenaards, le Fonds culturel Sud. En coréalisation avec l’Université de Genève. En partenariat avec La librairie Payot.

CHF 0.-

Rencontre entre Felwine Sarr, économiste, philosophe et auteur, et Carine Ayélé Durand, directrice ad interim du MEG. Auditorium. Mardi 5 avril de 19h à 20h30.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T19:00:00 2022-04-05T20:30:00