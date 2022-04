Du Musée au Marais Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

**Visite couplée musée / saline**, En partenariat avec le Natursel. En 2 temps 3 mouvements, vous saurez tout sur le marais salant ! Partez à la découverte de l’histoire du sel de Guérande au musée, puis laissez-vous guider sur une saline par un paludier… _**Alors n’hésitez pas, du musée au marais il n’y a que quelques pas !**_ **Jours des visites :** * **Les mercredis** : 13, 20, 27 avril et 4 mai * **Les vendredis** : 15, 22, 29 avril et 6 mai **Horaires** : 10h15 (durée 2h) **Tout public**, à partir de 6 ans. **Tarifs :** * Adulte – 9 euros * Enfant – 3 euros **Réservation obligatoire au musée,** dans la limite des places disponibles. Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la sortie terrain. Visite couplée musée / saline, En partenariat avec le Natursel. En 2 temps 3 mouvements, vous saurez tout sur le marais salant ! Partez à la découverte de l’histoire du sel de Guérande au mu… Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

