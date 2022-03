Du musée à la villa gallo-romaine Dehlingen Dehlingen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dehlingen

Du musée à la villa gallo-romaine Dehlingen, 14 mai 2022, Dehlingen.

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 23:00:00

Dehlingen Bas-Rhin A l’occasion de la nuit des Musées, visitez le Musée- La Villa et le site archéologique de La Villa du Gurtelbach avec de véritables archéologues!

A l'occasion de la nuit des Musées, visitez le Musée- La Villa et le site archéologique de La Villa du Gurtelbach avec de véritables archéologues!

Visite libre samedi et dimanche de 18h à 23h. Gratuit.

Visite libre samedi et dimanche de 18h à 23h. Gratuit. Dehlingen

