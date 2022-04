Du musée à la villa en 3D Dehlingen, 18 juin 2022, Dehlingen.

2022-06-18 – 2022-06-18

Dehlingen 67430 Dehlingen

Visite en réalité augmentée, du musée à la villa en 3D.

Muni d’une tablette, explorez le musée et le site archéologique du Gurtelbach, pour révéler son passé antique. Guidé par un archéologue puis un Romain, découvrez les bâtiments de la villa en élévation, leur fonction et la vie quotidienne en Alsace Bossue tels qu’ils étaient au IIIè siècle après JC.

Adultes et enfants dès 7 ans, 3 par groupe.

+33 3 88 00 40 39

Dehlingen

