Surin Château de Cibioux Surin, Vienne Du Moyen Âge à la Renaissance, venez découvrir l’éclectisme architectural de ce château Château de Cibioux Surin Catégories d’évènement: Surin

Vienne

Du Moyen Âge à la Renaissance, venez découvrir l’éclectisme architectural de ce château Château de Cibioux, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Surin. Du Moyen Âge à la Renaissance, venez découvrir l’éclectisme architectural de ce château

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Cibioux Gratuit -13 ans ; 4€ 13 ans et +.

Découvrez un château médiéval dont l’apparence austère est adoucie par les aménagements réalisés à l’époque Renaissance. Château de Cibioux Château de Cibioux, 86250 Surin Surin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Surin, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Cibioux Adresse Château de Cibioux, 86250 Surin Ville Surin lieuville Château de Cibioux Surin