Fléville-devant-Nancy Château de Fléville Fléville-devant-Nancy, Meurthe-et-Moselle Du Moyen Âge à la Renaissance : découverte d’un château Château de Fléville Fléville-devant-Nancy Catégories d’évènement: Fléville-devant-Nancy

Meurthe-et-Moselle

Du Moyen Âge à la Renaissance : découverte d’un château Château de Fléville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fléville-devant-Nancy. Du Moyen Âge à la Renaissance : découverte d’un château

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Fléville Château : 6€. Gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans. Parc uniquement : 4€.

D’une forteresse féodale à un bijoux de la renaissance française, venez découvrir le château de Fléville. Château de Fléville 5 rue du Château, 54710 Fléville-devant-Nancy Fléville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fléville-devant-Nancy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Château de Fléville Adresse 5 rue du Château, 54710 Fléville-devant-Nancy Ville Fléville-devant-Nancy lieuville Château de Fléville Fléville-devant-Nancy