Toulouse Crédit municipal Haute-Garonne, Toulouse Du Mont de Piété au Crédit Municipal : son histoire, ses missions Crédit municipal Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Du Mont de Piété au Crédit Municipal : son histoire, ses missions Crédit municipal, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse. Du Mont de Piété au Crédit Municipal : son histoire, ses missions

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Crédit municipal

À travers cette visite libre, vous pourrez découvrir les différents services du Crédit Municipal de Toulouse, mais aussi l’évolution de son architecture. Un visionnage de film et des jeux seront également proposés. Découvrez l’histoire de l’établissement et ses missions à travers une visite libre au coeur même de la salle des ventes. Crédit municipal 10 rue Urbain Vitry, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Crédit municipal Adresse 10 rue Urbain Vitry, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Crédit municipal Toulouse