DU MINERVOIS A COMPOSTELLE Capestang

Hérault

DU MINERVOIS A COMPOSTELLE, 10 mars 2023, Capestang. Salle Valérie Bory

2023-03-10

Hérault Capestang Les associations « Camins, chemins anciens du Minervois » et « Capestang, + de 1000 ans d’Histoire »

vous invitent à découvrir le périple de Bernard Cauquil, réalisé à l’automne dernier sur le chemin de Compostelle. 1400 km à pied du Minervois à St-Jacques ! Un témoignage fort et original ! Un pèlerin témoigne ! Bernard, parti depuis Sainte-Valière vous convie à un échange autour d’un diaporama sur le thème du chemin de Saint-Jacques. Capestang

