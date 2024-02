DU MIEL ET DES Z’ABEILLES Château-Thierry, mercredi 6 mars 2024.

Tu es de nature curieuse et tu t’intéresses beaucoup à la nature ? Tu es au bon endroit ! Grâce à Martial, viens en découvrir plus sur le monde des abeilles, elles jouent un rôle très important pour notre biodiversité ! Grâce à une ruche virtuelle, tu découvriras leurs différents métiers et tu comprendras l’intérêt que ces petites mouches à miel comptent beaucoup pour notre planète !

De 4 à 12 ans

Présence d’un adulte recommandé

1er étage de la MAFA

Nombre de places limitées 1010 10 .

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-06

2 Place des États-Unis

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France contact@lesportesdelachampagne.com

