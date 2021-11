Kutzenhausen Kutzenhausen Bas-Rhin, Kutzenhausen Du miel au pain d’épices Kutzenhausen Kutzenhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kutzenhausen

Du miel au pain d’épices Kutzenhausen, 21 novembre 2021, Kutzenhausen. Du miel au pain d’épices Kutzenhausen

2021-11-21 14:00:00 – 2021-11-21 18:00:00

Kutzenhausen Bas-Rhin Kutzenhausen EUR À 15h : visite guidée de la Maison Rurale. À 16h : du pain au miel de l’Antiquité aux nonnettes, cakes et autres languettes glacées, l’histoire du pain d’épices et sa fabrication seront dévoilés aux friands de cette pâtisserie traditionnelle aujourd’hui dégustée tout au long de l’année. Après la visite guidée du musée, découvrez l’histoire et la fabrication du pain d’épices et autres gourmandises de Noël. +33 3 88 80 53 00 À 15h : visite guidée de la Maison Rurale. À 16h : du pain au miel de l’Antiquité aux nonnettes, cakes et autres languettes glacées, l’histoire du pain d’épices et sa fabrication seront dévoilés aux friands de cette pâtisserie traditionnelle aujourd’hui dégustée tout au long de l’année. Kutzenhausen

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Kutzenhausen Autres Lieu Kutzenhausen Adresse Ville Kutzenhausen lieuville Kutzenhausen