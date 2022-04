DU MARAIS À L’ASSIETTE! Machecoul-Saint-Même, 7 juillet 2022, Machecoul-Saint-Même.

DU MARAIS À L’ASSIETTE! Machecoul-Saint-Même

2022-07-07 – 2022-07-07

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

EUR Débutez votre journée par la visite de la célèbre Fromagerie Beillevaire ! Plongez au cœur des ateliers de production pour découvrir les différents savoir-faire de la fromagerie. Un guide vous explique tout sur la fromagerie et vous offre une dégustation de fromages accompagnée d’un verre de vin.

Visite terminée, et panier-repas sous le bras, direction les canoës ! Un guide vous accompagne lors de votre navigation sur le Falleron et l’étier de la Gravelle, direction le four à chaux.

Visite du four à chaux, pique-nique et retour à la base vers 15h.

Tous les jeudis à 10h.

Rendez-vous à 10h à la Fromagerie Beillevaire, rue Denis Papin, 44270 Machecoul pour la visite de la fromagerie et récupérer vos paniers-repas.

A 12h, direction, le camping de la Rabine, allée de la Rabine, 44270 Machecoul, où votre guide vous attend avec les canoës.

Sur réservation obligatoire et sous condition d’un nombre suffisant de participants.

Âge requis minimum pour la balade : 3 ans

Durée : 5h environ

Journée découverte du terroir maraichin !

contact.routedusel@gmail.com +33 2 51 93 03 40 http://www.larouteduselmachecoul.com/

Machecoul-Saint-Même

